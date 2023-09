Raccolta funghi salva, decade il divieto in zona rossa per peste suina per i non residenti

Genova. Sospiro di sollievo, peraltro alla vigilia di un fine settimana che si preannuncia di grande soddisfazione, per i cercatori di funghi a Genova, Savona e dintorni. Fino a poche ore fa sembrava che, a causa delle norme legate alla Peste Suina Africana, la raccolta di funghi (e tartufi) nei Comuni delle cosidette “zone rosse” (Zone II) sarebbe stata consentita solo ai residenti o ai proprietari di fondi agricoli.

Proprio oggi, però, è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale un’ordinanza aggiornata sul tema della prevenzione della Peste Suina Africana. E, semplicemente, non si fa menzione di divieti per i non residenti. Quindi, in sostanza, liberi tutti, salvo mantenere i comportamenti indicati per non favorire la diffusione della malattia. E rispettare, ovviamente, le normative territoriali relative a tesserini e quantitativi pro-capite.

