Rapallo: massiccio arrivo di turisti per il fine settimana

Ci avviciniamo all’autunno e i suoi fine settimana sono simili a quelli primaverili: migliaia di persone che dalle regioni del nord scendono al mare dopo avere consultato il meteo. Stasera grande afflusso di auto dall’autostrada e moltissimi turisti arrivati in treno. Le ferie per molti sono finite e torna l’abitudine del fine settimana al mare, dove tanti sono ancora in vacanza almeno fino all’inizio delle scuole. Poi gli stranieri la faranno da padrone.

Il tutto esaurito si registra nel Golfo Paradiso per due iniziative di grande richiamo in programma a Camogli col “Festival della Comunicazione” e a Recco la “Sagra del fuoco” che richiama il mondo degli appassionati di spettacoli pirotecnici.

» leggi tutto su www.levantenews.it