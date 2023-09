Rivoluzione Spezia nel segno dei giovani, tante le cessioni dolorose

Alleggerimento dei costi e assottigliamento della rosa, per facilitare il lavoro di Massimiliano Alvini. Ma anche il tentativo di ricostruire una nuova storia, con nuovi protagonisti. L’operazione estiva del direttore dell’area tecnico Eduardo Macia e del direttore sportivo Stefano Melissano è titanica. Lo Spezia conclude il calciomercato estivo post retrocessione con una trentina di operazioni, di cui dieci in entrata e il resto in uscita, tra cessioni e rescissioni. Ultima quella di Simone Bastoni, giocatore di casa e ultima bandiera della Generazione Ferdeghini per sempre associata alla storica promozione del 2020, ormai da tempo insofferente, a cui viene concessa la cessione in prestito.

Arrivano calciatori con un’età media molto bassa. Nessuno oltre i 28 anni di Bandinelli, che viene inserito in uno scambio con Gyasi, molti i nati dopo il Duemila – Kouda, Corradini, Gelashvili, Moro e Pio Esposito – più i 1999 Antonucci ed Elia. A metà strada Muhl e Cassata. Due i prestiti.

