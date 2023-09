Rygby/ A Recco nuovo campo e nuove sfide per gli squali

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Rugby. Di Emy Forlani

Con la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione a led rimangono ormai solo alcuni ritocchi da fare per vedere completato il nuovo campo del Carlo Androne di Recco e di tinteggiature e pulizie si occuperanno gli old e i ragazzi. Così, lunedì 28 agosto è iniziata ufficialmente la stagione 2023/2024 della Pro Recco Rugby: la Prima Squadra e i giovani U18 si sono ritrovati al campo per i saluti e i discorsi di rito e per iniziare a lavorare con i riconfermati allenatori Noto, Regestro e Tagliavini e agli ordini del nuovo preparatore atletico Alessandro Mitri.

