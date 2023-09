Sarà Daniele Perenzoni di Rovereto l’arbitro di Spezia-Como di domenica, quarta giornata di Serie B e l’ultima prima della pausa per le nazionali. Il fischietto lombardo sarà coadiuvato dagli assistenti Margini e Trasciatti, con Restaldo quarto ufficiale. Al VAR Livio Marinelli, mentre l’AVAR sarà Oreste Muto. Per Perenzoni un solo incrocio da arbitro con lo Spezia, un anno fa, in Serie A. Non un precedente fortunato per le Aquile, che uscirono sconfitte per 2-0 contro il Monza di Raffaele Palladino.

