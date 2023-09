Verde e Ferrer potrebbero essere ceduti all’estero

Un gigante punto interrogativo rimane aperto alla fine del calciomercato italiano. Daniele Verde, giocatore insofferente all’idea di giocare in serie B, non ha trovato una sistemazione nella categoria superiore come avrebbe desiderato. Per lui si prospetta una cessione all’estero in quei campionati in cui la sessione di calciomercato non è ancora finita. Ipotesi che si affaccia anche per Salva Ferrer, ormai ai margini da Ferragosto. Peraltro uno dei due terzini destri rimasti in rosa, oltre ad Amian.

