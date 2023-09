Arte, Giuseppe Veneziano alla Sarzana Summer School

Si arricchisce di un nuovo protagonista la Summer School dedicata all’arte contemporanea che si svolgerà a Sarzana dal 7 al 9 settembre prossimo.

Sarà Giuseppe Veneziano, pittore italiano e una delle figure di spicco dei gruppi artistici italiani “New Pop” e “Italian Newbrow”l a dialogare con il professor Valerio Dehò, già docente di filosofia estetica delle accademie di Carrara Brera e Bologna, sul tema scelto provocatoriamente come titolo dell’evento giunto alla sua seconda edizioni: L’arte contemporanea è veramente arte?. Politica, sesso e religione sono i tre parametri delle provocazioni artistiche Giuseppe Veneziano (Mazzarino 1971) che l’artista utilizza per valutare il clima culturale di ogni periodo. Laureato in architettura all’Università di Palermo, lascia ben presto la professione per dedicarsi alla pittura Nel 2006 realizza la sua prima importante mostra presso la Galleria Luciano Inga Pin di Milano. Nel 2007 partecipa alla VI edizione della Biennale di San Pietroburgo; nel 2009 partecipa alla 4° Biennale di Praga e nel 2011 è invitato al Padiglione Italia della 54° Biennale di Venezia. Giuseppe Veneziano è oggi uno dei principali artisti italiani della corrente New Pop. Con il suo linguaggio pittorico, insieme originale e riconoscibile, l’artista affronta temi sensibili come la politica, il sesso e la religione, attraverso cui ci fornisce un’immagine oggettiva e disincantata della società odierna. Le sue tele sono popolate da personalità storiche e celebrità del presente, icone del cinema e personaggi dei fumetti e dei cartoni animati. Per Veneziano non c’è differenza tra fiction e realtà, elementi che tendono a mescolarsi e confondersi nell’odierna società mediatica. L’artista lavora sull’impatto iconico dei suoi soggetti, siano essi estrapolati da un’opera del passato, da una striscia a fumetti o da una foto di cronaca. Quel che conta, è la capacità comunicativa delle immagini, che diventano come i vocaboli di un linguaggio universale e comprensibile, proprio perché radicato nella cultura di massa globale. Dalla critica e dalle riviste di settore è riconosciuto come uno dei massimi esponenti del movimento New Pop italiano e del gruppo Italian Newbrow.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com