Camogli: “Andiamo a barcheggiare!”, si ripete un’antica tradizione

Com’è delizioso andar per mare su e giù senza fretta e senza mèta, brindando e pasteggiando a suon di musica. Questo lo spirito dell’antica tradizione ligure del “barcheggio”, che Farida Simonetti propose a Camogli alcuni anni fa prendendo spunto da una placca in argento di 35 centimetri, realizzata nel ‘600 e conservata nella Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, dove è raffigurata Genova con in primo piano un’imbarcazione spinta da tre vogatori e a bordo alcuni nobili che stanno brindando.

Oggi si sta svolgendo la quinta edizione con l’immancabile “Dragun” seguito dal battello messo a disposizione gratuitamente dalla “Golfo Paradiso” con a bordo la Banda “Città di Camogli – G. Puccini” che accompagna musicalmente il percorso e da una serie di canoe con la bandiera italiana. A conclusione un brindisi con focaccia e vino offerto dall’amministrazione comunale rappresentata, a bordo, dal vicesindaco Lorenzo Ghisoli; da Paolo Terrile, presidente del Consiglio comunale; dal consigliere Claudio Pompei.

