Chiacchiera con una ragazza in un bar e poi in discoteca, in due lo prendono a pugni in faccia

Genova. Una lite cominciata ieri sera in un locale del porto antico, poi proseguita in una discoteca del centro e finita alle 5.30 di questa mattina in piazza De Ferrari con la vittima portata al San Martino in codice giallo con diverse contusioni.

Tutto per una ragazza che la vittima avrebbe approcciato per chiacchierare. Già nel locale l’aggressore, poi identificato in un 28enne ecuadoriano aveva avvicinato la vittima, un coetaneo originario del Pakistan, dicendogli di stare lontano dalla donna e minacciandolo di morte.

