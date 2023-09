Fiab Tigullio, Fiab Parma e Fiab Versilia propongono per sabato 9 settembre la seconda edizione della gita in bici al Passo della Cisa, per valorizzare la Val Baganza Parmense e la Lunigiana. Al Passo della Cisa ristoro organizzato da Fiab Parma. QUA il volantino di Fiab Tigullio con tutte le informazioni. Iscrizione entro martedì 5 settembre.

L’articolo Fiab, gita in bici al Passo della Cisa proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com