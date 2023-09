La squadra della promozione in Serie A non esiste più: lo Spezia cede Ferrer a Cipro

Via Simone Bastoni e via anche Salva Ferrer, lo Spezia della promozione in Serie A non esiste più. Lo spagnolo, arrivato in maglia bianca nell’estate del 2019, saluta all’indomani della fine del mercato italiano, pronto a ripartire da Cipro e dall’Anorthosis Famagosta, che lo ha acquistato in prestito per la prossima stagione. Della notte del 20 agosto 2020 in rosa non è rimasto nessuno.

Lo spagnolo, classe ’98, era finito ai margini della rosa, chiuso dalla concorrenza e in secondo piano per il tecnico Massimiliano Alvini, che aveva dato il suo ok alla cessione. Lo stesso Salva, uomo spogliatoio e tra i simboli degli ultimi anni dello Spezia, squadra di cui lo spagnolo è sempre stato innamorato, aveva espresso il suo desiderio di partire, dopo le pochissime presenze dello scorso anno e in vista di una nuova stagione in cui avrebbe trovato poco spazio. Lo spagnolo proverà a rilanciarsi a Cipro, dove avrà modo di mettersi in mostra con maggiore continuità.

