Le plusvalenze evitano il tonfo, ma il settore sportivo costa oltre 30 milioni

Un monte ingaggi limato verso il basso ma comunque sopra la media della serie B, il crollo del valore della produzione dovuto alla perdita dei diritti televisivi della serie A, contributi e cessioni che coprono solo in parte gli ammanchi. Lo Spezia si appresta a vivere una stagione di rifondazione con la prospettiva di segnare una perdita significativa, ma non drammatica, nel bilancio al 30 giugno 2024.

Il quarto firmato dalla famiglia Platek, che aveva chiuso il bilancio al 30 giugno 2023 praticamente in parità grazie alla cessione record di Kiwior all’Arsenal. Era la prima volta, la proprietà era dovuta intervenire con versamenti importanti già nel 2021 (16,6 milioni) e nel 2022 (17,7 milioni). Il prossimo esercizio invece tornerà a rendere necessaria una copertura delle perdite, al momento ancora da quantificare anche a seconda di quello che dirà il mercato di gennaio, in cui si dovrà intervenire per bilanciare una rosa rimasta a metà del guado della rifondazione.

