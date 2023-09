Minore ingauna affidata ad una casa famiglia, Ciangherotti: “Disponibilità della nonna ignorata senza motivo”

Albenga. “Sono venuto a conoscenza di una storia che mi ha colpito molto e che riguarda una minore albenganese, una bambina di due anni, tolta a due giovani genitori (a causa di alcuni litigi tra loro) quando aveva pochi mesi, per essere affidata ad una casa famiglia. Da tempo sostengo che il contesto familiare vada sempre aiutato, anche, e soprattutto, in presenza di situazioni particolarmente difficili. Nel caso di specie, inoltre, la nonna si è resa disponibile ad avviare un percorso di rientro della bambina all’interno del nucleo familiare, ma nonostante le ordinanze del Tribunale dei Minorenni di Genova, che più volte ha sollecitato una rapida definizione della questione, la situazione non è cambiata”. Lo dichiara il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

L’esponente forzista ha raccolto la testimonianza di una donna, la nonna della piccola allontanata dal nucleo familiare d’origine, che dal 2021 sta cercando di ottenere l’affidamento della nipote: “Trovo questo caso surreale ed emblematico allo stesso tempo – spiega Ciangherotti -. È surreale che si continui ad ignorare la disponibilità di questa nonna, che indubbiamente rappresenterebbe una soluzione migliore rispetto alla collocazione della minore in una comunità, lontana dalla propria famiglia. Ma è anche una situazione emblematica e che purtroppo riflette la triste realtà di un sistema che, in casi analoghi, non tiene minimamente conto dei sentimenti e del legame che unisce una bambina ai propri affetti“.

