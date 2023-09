Nuove assunzioni in Asl. Cavagnaro: “Stiamo lavorando su altri concorsi”

Prosegue l’attività di reclutamento di personale avviata nell’ultimo anno da Asl 5. Nell’ultima settimana, infatti, l’azienda ha deliberato nuove assunzioni.

In particolare dalla graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 3 posti del Ruolo Sanitario – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari – professioni tecnico sanitarie – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, già scorsa fino alla posizione 11, è stata assunta un’ulteriore risorsa da destinare alla Struttura Complessa di Patologia Clinica.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com