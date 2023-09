Obiettivo Spezia-Pisa con la nuova tribuna: “Disagio tifosi sarà ripagato”

Obiettivo tornare a giocare allo stadio Picco per l’8 di ottobre, giorno di Spezia-Pisa. Con la nuova tribuna pronta per quanto si potrà vedere dal campo: copertura, seggiolini, luci, probabilmente skybox e field box, i nuovi spogliatoi e i giocatori che, finalmente, entreranno dalla parte centrale del settore e non dallo spigolo verso la Curva Ferrovia. Dietro però sarà ancora un cantiere per costruire l’edificio che ospiterà media e hospitality, che saranno finiti solo nel corso del mese successivo.

Il programma è ancora quello di inizio estate per quanto riguarda il cantiere dell’impianto cittadino del calcio, nonostante la variante di progetto richiesta lo scorso mese. Scavando nella parte retrostante la tribuna è saltato fuori un manufatto in calcestruzzo, una “L”, attorno a cui è stato necessario lavorare per rinforzarla. Il risultato è una colata di cemento spostata di solo mezzo metro, ma una profondità che è passata dagli 80 centimetri previsti a oltre tre metri in alcune parti. Su di essa di devono esprimere tutti gli enti preposti, che hanno tempo fino al 18 settembre per far pervenire i loro pareri.

