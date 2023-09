Orientamenti, dal 4 settembre le iscrizioni per il career day: 90 aziende iscritte e 800 posizioni lavorative aperte

Genova. Oltre 800 posizioni aperte, 92 aziende già iscritte, quattro giorni di incontri e opportunità. Questi i significativi numeri della decima edizione del Career Day di Orientamenti che lo rendono uno dei più grandi appuntamenti di incontro tra domanda e offerta di lavoro in Italia.

Da lunedì 4 settembre per chi cerca impiego sarà possibile registrarsi per partecipare all’evento (questo il link di riferimento: www.orientamenti.regione.liguria.it/careerday) che si svolgerà da martedì 26 a venerdì 29 settembre, presso il palazzo della Borsa di Genova, e darà la possibilità a tantissimi giovani da tutta la Liguria e non solo di avere un contatto diretto con le aziende.

