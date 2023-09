Ottobre De André, in coda per 13 ore per assicurarsi un posto al teatro Ambra di Albenga

Albenga. “Può sembrare incredibile, ma è tutto vero e succede ad Albenga! In coda per 13 ore per assicurarsi il posto al Teatro Ambra per poter assistere a Ottobre De André 2023! “Che dire? – commenta Gino Rapa, portavoce dei Fieui di caruggi organizzatori della manifestazione – sapevamo di avere un pubblico speciale, appassionato e partecipe. Ora scopriamo che è anche un po’… folle”.

“Significa – spiega Rapa – che ormai il ‘nostro’ Ottobre è entrato nel cuore della gente ed è atteso, ma soprattutto amato. Non credo che in Italia accada qualcosa di simile per una manifestazione che non ha alle spalle potenti macchine organizzative, ma che è realizzata da un manipolo di… scalcinati vecchietti”.

