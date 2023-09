Pd organizza assemblea pubblica su impianto rifiuti in località Groppolo: “Ricollocazione e riqualificazione del sito”

Il Partito democratico di Arcola organizza un’assemblea pubblica per dibattere sulle proposte del Pd relative all’impianto rifiuti presente in località Groppolo di Arcola. “Basta con i rifiuti urbani nell’ex Cava Cortesia. Sì alla ricollocazione dell’impianto con riqualificazione del sito”, si legge nella locandina dell’iniziativa, che si terrà mercoledì 6 settembre alle 18.00 nell’area verde di Via delle Ville, al Termo. L’assemblea, coordinata da Camilla Monfroni, consigliere provinciale e assessore arcolana, vedrà intervenire in qualità di relatori Stefano Sgorbini, segretario comunale Circolo Pd Arcola, Renata Angelinelli, responsabile ambiente Federazione Pd La Spezia, Davide Natale, consigliere regionale e segretario regionale Pd. Parteciperanno Giuseppe Mori, Comitato Pianazze nel cuore, Federica Pecunia, referente Italia viva, Salvatore Romeo, assessore comunale arcolano, esponente Rifondazione, Stefano Sarti, vice presidente regionale Legambiente, Paolo Glauco Ugolini, consigliere regionale Movimento cinque stelle.

