Primo fine settimana di settembre a cielo pressoché sereno

Mattinata serena e con lievi velature sullo Spezzino, con termometro sui 19 gradi. Temperature che saliranno fino a 28 gradi nel pomeriggio, che scorrerà sotto un cielo sereno o poco nuvoloso, con una del tutto flebile probabilità di precipitazioni (2 per cento); seguirà una serata serena con lievi velature, così come si annunciano anche la mattinata e il pomeriggio di domani, domenica 3 settembre; domenica che per l’orario serale si annuncia a cielo poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse, con probabilità di precipitazioni al 4 per cento.

L’articolo Le plusvalenze evitano il tonfo, ma il settore sportivo costa oltre 30 milioni proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com