Sampdoria, caccia ad una punta svincolata

Genova. La chiusura del calcio mercato in Italia non sta a significare che le rose siano ormai definite al 100%, sia perché in altri stati (Turchia ad esempio) sono ancora aperti (e quindi ad esempio non è da escludere che Ronaldo Vieira possa andare a giocare nel paese della mezza luna), sia per il fatto che i team italiani, fino al 13 dicembre, possono ancora tesserare giocatori svincolati (senza contare che Brescia e Lecco hanno ottenuto deroga in proroga fino all’8 settembre).

Ragion per cui, i media continuano ad accostare nomi di alcuni centravanti alla Sampdoria, nonostante la doppia copertura attuale nel ruolo (De Luca e La Gumina, il quale ultimo a quanto pare avrebbe rifiutato il trasferimento a Cosenza).

