Scontro sul rigassificatore, “Patto per Savona” vs Lista Toti: “Progetto che contrasta con la nostra idea di sviluppo di città”

Savona. Prosegue il botta e risposta tra l’amministrazione Russo e quella regionale guidata dal presidente Toti. Dopo un duro attacco da parte del primo cittadino di Savona, ieri era seguita la replica della Lista Toti che ha definito l’operato del sindaco “un ingnobile tentativo di paralizzare l’economia”.

Ma non ci sta “Patto per Savona”, che oggi parte al contrattacco. Di seguito la nota: “Il governatore Toti finalmente batte un colpo sul tema del rigassificatore di fronte alle spiagge di Savona-Vado e lo fa dimostrando per l’ennesima volta di non avere per nulla il polso delle reazioni che questo progetto sta suscitando sul territorio savonese, nella cittadinanza e tra gli operatori economici. Riteniamo non solo corretto ma doveroso che il sindaco rappresenti la sua comunità e ne porti avanti le istanze, tenendo conto del malcontento e della preoccupazione che stanno salendo nella popolazione giorno dopo giorno. Se così non fosse, se il sindaco fosse solo Masaniello, sarebbe gioco facile per Toti venire a Savona e spiegare ai cittadini la bontà del progetto”.

