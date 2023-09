Stankovic, l’ex portiere Turci dà la sua ricetta per recuperarlo: “Deve sentire fiducia e restare titolare”

Genova. Due errori importanti che sono costati molto caro alla Sampdoria nelle due partite casalinghe. La partenza di Filip Stankovic come portiere titolare blucerchiato è stata decisamente in salita: prima il passaggio corto nel match contro il Pisa, che ha dato il via agli avversari, e poi l’incertezza sulla punizione facendosi sorprendere sul primo palo nel finale dello scontro contro il Venezia per il definitivo 1-2. Due macigni che fiaccherebbero la tranquillità anche del portiere più scafato.

Come si riparte da una situazione del genere? Genova24.it lo ha chiesto a chi portiere lo è stato per una vita e che quando si è ritirato ha continuato a occuparsi di portieri come preparatore, (ultima esperienza nel Milan nel 2019-2020). Luigi Turci conosce bene la Sampdoria, avendo difeso i pali blucerchiati dal 2002 al 2005, sia come preparatore dei portieri con Marco Giampaolo. Turci ha una sola ricetta per far ripartire Stankovic: “Bisogna ricreare la fiducia nel ragazzo. Deve sentirla da parte di tutto lo staff. La cosa migliore secondo me? Pirlo dovrebbe dirgli ‘Non ti preoccupare, tu per una decina di partite sei il portiere titolare’”.

