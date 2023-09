Un ritorno dell’alta pressione regala cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di irregolari velature e una residua nuvolosità in dissolvimento sul Savonese al mattino; non si escludono isolati rovesci di calore nelle ore centrali sulle Alpi Liguri: così la previsione di Arpal.

TEMPERATURE: minime stazionarie, massime in deciso aumento

