Alvini cambia: dentro Moutinho, possibile chance per Ekdal. Di fronte l’ex Vignali

A Cesena per cancellare Catanzaro. Lo Spezia torna in campo quattro giorni dopo la debacle del Ceravolo e in un momento di fuoco, a pochi giorni dalla fine del calciomercato e con la piazza in subbuglio e in protesta per i movimenti della società. “Qualcosa potrei cambiare”, ha detto alla vigilia mister Massimiliano Alvini, che per forza di cose dovrà puntare su Joao Moutinho a sinistra, vista la cessione di Bastoni e l’infortunio di Reca, che ancora non è a disposizione. La difesa dovrebbe essere così completata con Amian, Muhl e Nikolaou, tutti e tre, come il portiere Dragowski, alla caccia di riscatto dopo l’appannato inizio stagione. A centrocampo potrebbe rivedersi Albin Ekdal, per dare un pizzico di equilibrio in più ad una squadra che ha sofferto sotto questo punto di vista in queste prime partite. Lo svedese prenderebbe il posto di Cassata (e Zurkowski), con Salvatore Esposito in regia e Bandinelli a completare il reparto. Davanti, potrebbe vedersi di nuovo Daniele Verde dopo la tribuna di Catanzaro, ma non dall’inizio. Alvini ha parlato a lungo con il numero 99, che in questi giorni potrebbe ancora lasciare lo Spezia, e gli ha spiegato che potrebbe avere una chance a gara in corso. I titolari dovrebbero essere gli stessi di Catanzaro, con Moro e Antonucci sicuri di una maglia e Kouda a giocarsi la titolarità con Cipot.

Nel Como, che come lo Spezia è partito a singhiozzo e ancora non ha conquistato vittorie in campionato, meno dubbi. Longo conferma il 4-3-3 con Cutrone prima punta e Gabriellone e Chajia sugli esterni. A centrocampo c’è Kone in regia, con Bellemo e Iovine ai suoi lati, mentre in difesa, davanti al portiere Semper, ecco Odenthal e Barba centrali, con Ioannou a sinistra e l’ex Luca Vignali a destra, l’unico spezzino in campo, ma con la maglia del Como.

