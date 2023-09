Alvini: “Chiediamo scusa, ma ci metto la faccia e dico che faremo un buon campionato”

“Abbiamo fatto una brutta prestazione ed è demerito nostro. Ho complicato la vita alla squadra, vista la situazione potevamo essere più liberi dopo mercoledì e con le mie scelte ho portato complicazioni. Abbiamo fatto bene fino al primo tempo di Catanzaro, tre giorni fa, poi dopo dal secondo tempo di mercoledì e con la partita di oggi abbiamo fatto brutte prestazioni. Le responsabilità sono solo nostre, mie, perché in campo li metto io”. Così, mestamente, Massimiliano Alvini commenta il secondo ko dello Spezia, contro il Como, prendendosi le sue responsabilità per una prestazione mediocre, che non lascia spazio ad altre interpretazioni.

Il cambio modulo, con l’inserimento della linea difensiva a tre, in effetti non ha giovato ad una squadra già di per sé in grande difficoltà: “Ho provato la difesa a tre per avere più copertura. Moutinho ha fatto anche una buona prestazione venendo dentro al campo. Volevo più solidità. Abbiamo sbagliato oggi e il secondo tempo di Catanzaro ma credo nella squadra e nei giocatori, sono certo che ci riprenderemo. Abbiamo fatto due brutte partite, ma sono certo che ci riprenderemo e daremo soddisfazioni”. Ed è proprio la difesa che preoccupa, specialmente per le caratteristiche dei centrali: “Oggi abbiamo preso meno ripartenze, eravamo messi meglio rispetto ad altre partite. Siamo stati poco aggressivi e così non abbiamo preso le solite transizioni. È un errore più mio che della squadra. Secondo me siamo funzionali, possiamo giocare come oggi ma con certezze maggiori. L’errore principale oggi è nella pressione, il difetto più grosso è questo. Se siamo più bravi a coprire palla in avanti aiutiamo anche la difesa”.

