Assi di forza, in partenza i lavori sulla rimessa Gavette: bus “sfrattati” a Staglieno e Marassi

Genova. È prevista entro il mese di settembre la partenza dei lavori sulla rimessa Amt delle Gavette, uno dei punti focali del progetto dei quattro assi di forza con cui l’azienda farà un passo decisivo verso la massiccia elettrificazione del trasporto pubblico genovese. A confermarlo sono i sindacati e il presidente del Municipio Media Valbisagno Maurizio Uremassi, in attesa che il Comune e la sua partecipata (da cui nulla trapela) convochino nei prossimi giorni una conferenza stampa per annunciare tutte le novità.

I preparativi ruotano in gran parte intorno alla necessità di aree tampone in cui collocare un centinaio di autobus che dovranno essere sfrattati dal deposito. In attesa di acquistare e sistemare l’ex officina Guglielmetti (dove nel frattempo sono iniziate le demolizioni nel piazzale per l’ampliamento del centro commerciale) le vetture saranno parcheggiate in parte in piazzale Resasco, di fronte al cimitero di Staglieno – già oggetto di una specifica ordinanza di Tursi – e in parte, da quanto si riesce a sapere, sulla piastra del parcheggio di interscambio di Marassi, tra lo stadio e il carcere. Sempre che le verifiche tecniche confermino che la copertura del Bisagno è in grado di sostenere il peso dei mezzi. Uno spazio per cui, in realtà, da tempo il Comune studia funzioni alternative, visto che la sosta dedicata agli utenti Amt non ha mai funzionato come auspicato. Resta sullo sfondo l’ipotesi di un piazzale a Campi, bollato come “inadeguato” dalle sigle sindacali, che potrebbe diventare comunque strategico in futuro.

