Lo Spezia perde il suo centravanti Luca Moro a poche ore dalla partita contro il Como. Il calciatore, già autore di due reti in campionato, ha sofferto di un attacco febbrile e non è neanche in panchina nell’impegno di questo pomeriggio al Manuzzi di Cesena. Al suo posto, Massimiliano Alvini lancia dal primo minuto Pio Esposito al fianco di Antonucci.

L’articolo Attacco febbrile per Moro, tocca a Pio Esposito contro il Como proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com