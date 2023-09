Calcio/ Un punto per la Samp a Cremona. Il Genoa cade al 94′ a Torino: domenica agrodolce

Domenica agrodolce per Genoa e Sampdoria: i rossoblu allenati da Alberto Gilaridno cperdono 1-0 al 94′ con la rete realizzata da Radonjic bravo a superare Hefti e a infilare Martinez con il portiere che non può fare nulla. Una partita che lascia l’amaro in bocca perchè il Grifone stava pregustando il pareggio prima di una gara difficile come quella di sabato 16 settembre alle 20.45 contro il Torino.

Pedrola e Stankovic, sono loro gli artefici del pareggio 1-1 maturato in casa della Cremonese, una delle squadre candidate a vincere il campionato: un primo tempo in cui la formazione alenata da Ballardini trova il vantaggio con Pickel e giocano meglio dei blucerchiati. Nella ripresa arriva il pareggio ancora una volta del giovane Pedrola su colpo di tacco di Borini. Nel finale il portiere, figlio d’arte evita ai suoi di capitolare e per Pirlo arriva il secondo punto di stagione. Dopo la sosta lunedì 18 settembre al Ferraris, alle 20.30, sfida al Cittadella.

» leggi tutto su www.levantenews.it