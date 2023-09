Cinquantotto eventi fra adulti e bambini, va in archivio un Festival della Mente da tutto esaurito

Si è conclusa oggi la XX edizione del Festival della Mente, il primo festival europeo dedicato alla creatività e alla nascita delle idee, promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana con la direzione di Benedetta Marietti. Durante le tre giornate del festival, che hanno registrato il tutto esaurito, il tema della meraviglia ha percorso come un filo rosso i 58 appuntamenti – 32 per adulti (compresi 2 bis) e 26 per bambini e ragazzi – preceduti dagli interventi artistici e di spettacolo della rassegna off parallelaMente. L’appuntamento nel centro storico di Sarzana per la XXI edizione è dal 30 agosto al 1 settembre 2024. Tutti gli interventi di questa edizione saranno online tra qualche giorno sul sito www.festivaldellamente.it e sul canale YouTube ufficiale del festival. Saranno disponibili anche tutti i podcast sulle piattaforme Spotify, Spreaker, Apple Podcast e Google Podcasts.

