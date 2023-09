Come la Spezia fu occupata dai tedeschi

I GIORNI DEL DISONORE E DELL’ONORE

La “scarsa o nulla volontà dell’Italia di affrontare i tedeschi” di cui scrissero in quei giorni gli angloamericani – ne ho scritto nell’articolo di domenica scorsa – fu alla radice del baratro in cui precipitò l’Italia l’8 settembre 1943. La gioia per la fine della guerra si intrecciò con la rabbia e la paura per la fuga del re e di Badoglio, che alle 5 del mattino del 9 settembre lasciarono Roma per raggiungere Brindisi, sotto protezione dei nuovi alleati. Sono come sempre gli scrittori a rendere il clima del tempo: “Farsi ammazzare per chi?”, scrisse Beppe Fenoglio, mentre Italo Calvino paragonò l’8 settembre all’Odissea.

L’8 settembre non fu la morte della Patria, ma delle istituzioni che avrebbero dovuto rappresentarla. Dal baratro una parte importante del Paese si risollevò, con la Resistenza. O, meglio, con una spinta dal basso che diede vita a molteplici “resistenze”.

Alla Spezia insegnava allora, al Liceo Classico, Ennio Carando, che sarebbe diventato da lì a breve un dirigente del CLN – Comitato di Liberazione Nazionale – spezzino. Un suo ex allievo raccontò di averlo visto dopo il 25 luglio. Era “indignato e furioso” per la scelta del re e di Badoglio di continuare la guerra al fianco dei tedeschi, e gli disse:

“Così i tedeschi si rafforzeranno, sposteranno in Italia altri soldati e saranno ancora lutti e rovine. Da tanto male un unico vantaggio: la monarchia è liquidata per sempre”.

E poi, dopo l’8 settembre:

“Ora è il momento dell’azione concreta, urge unire tutte le forze per salvare vite umane, per cercare di salvare la dignità, l’avvenire del nostro Paese”.

Furono i giorni del disonore, ma anche dell’onore. La maggioranza dei comandanti militari cedette le armi ai tedeschi, ma una minoranza li combatté. Ruggero Zangrandi ha raccontato una miriade di reazioni ai tedeschi provenienti dai militari e dal popolo, anche nel Sud. A Moschito, piccolo centro in provincia di Potenza, fu addirittura instaurata una repubblica, che sopravvisse venti giorni, finché i badogliani non arrestarono gli organizzatori.

Nessuno sapeva bene cosa fare, ma la Resistenza nacque così, come spinta popolare spontanea, poi raccolta dai partiti antifascisti, che già il 9 settembre costituirono il CLN a Roma. Alla Spezia fu costituito a metà ottobre.

I RACCONTI DI DUILIO BIAGGINI E DI DINO GRASSI

Anche alla Spezia ci fu l’intreccio tra la gioia – grandi falò vennero accesi sulle colline – e la rabbia e la paura, per lo sfacelo dei corpi d’armata – le divisioni Rovigo e Alpi Graie – che avrebbero dovuto difendere la città, importantissima piazzaforte militare. Ma non mancarono le reazioni ai tedeschi. Per studiare il periodo bisogna basarsi sugli archivi e sulle testimonianze. La stampa non ci è di aiuto. Consideriamo per esempio “Il Telegrafo”, che aveva una pagina di cronaca spezzina. Durante i quarantacinque giorni del governo Badoglio la direzione era passata a Giovanni Engely, fascista dissidente che era stato anche confinato. Il giornale era rigorosamente schierato per l’alleanza con i tedeschi. In politica interna dava spazio, nelle pagine nazionali, anche al liberale Benedetto Croce e, nella pagina locale, affrontava quasi quotidianamente i problemi dei salari dei lavoratori e delle discussioni sindacale. Non diede però la notizia dello sciopero all’OTO Melara del 23 agosto, di cui ho scritto domenica scorsa. Le stesse manifestazioni popolari dopo il 25 luglio erano state censurate. Trapelò solo, in due trafiletti, che in quella del 29 luglio erano stati uccisi due operai. Nessuno spazio alla manifestazione di Pitelli del 27 sera, quella in cui gli operai scalpellarono gioiosamente le insegne fasciste; largo spazio invece a quella di Sarzana, sempre del 27 sera (vengono così confermate le fonti di archivio, e smentite le testimonianze su cui si è sempre basata la storia locale: non corrisponde al vero che la prima manifestazione dopo il 25 luglio si tenne il 26 a Sarzana), perché decisamente più tranquilla e più “badogliana”: il titolo dell’articolo era significativamente “Viva Casa Savoia!”. Poi, il 10 settembre, “Il Telegrafo” diede la notizia dell’armistizio, ma sparì il giorno dopo per tornare, “fascistissimo”, il 24 settembre.

Tutte le testimonianze convergono sul fatto che alcuni reparti delle divisioni Rovigo e Alpi Graie diedero inizio a sporadici combattimenti, che durarono poche ore. Lo scrisse anche il generale Renzo Apollonio, nel libro del 1975 “Le forze armate nella resistenza e nella guerra di liberazione nazionale”.

Leggiamo il racconto di un testimone del tempo, Duilio Biaggini, conservato nell’Archivio di Stato della Spezia. L’autore racconta che i tedeschi occuparono in primo luogo il palazzo dell’ammiragliato, tra via Chiodo e corso Cavour:

“Gli ammiragli, gli ufficiali hanno lasciato il comando. E’ bene riferire che un paio d’ore prima erano state auto-affondate in Arsenale e in bacino alcune cacciatorpediniere e navi da guerra. Presso i cantieri del Muggiano tre sommergibili avevano lasciato gli ormeggi, inabissandosi al largo. Uno dei tre sommergibili sembra che all’ultimo momento avesse ricevuto il contrordine di sospendere l’affondamento, ma dalla viva voce del comandante dell’unità subacquea ho appreso che egli ordinò ugualmente di fare affondare l’unità. Gli operai dell’Arsenale e così quelli degli stabilimenti industriali erano stati fatti uscire prima dell’arrivo di truppe.

Dalla strada di Sarzana truppe someggiate giungevano a Lerici avendo ragione del nucleo di marina, che aveva in precedenza autoaffondato i Mas della flottiglia. I tedeschi occupavano le scuole per alloggiamenti, e si accampavano prima nelle piazze e poscia in villette già sedi di comandi militari.

Presso Sarzana reparti di alpini si opponevano all’ingiunzione di lasciare le armi, e avveniva qualche scontro.

La Spezia, che aveva già più della metà della popolazione sfollata, è apparsa subito deserta. Tutti i negozi si sono chiusi. All’una i tedeschi avevano preso possesso dei punti principali della città.

Nella notte, parte della flotta che trovavasi nel golfo aveva lasciato la rada dirigendosi velocemente con grosse unità verso le isole e l’Africa. Sono rimasti alcuni piroscafi, ex francesi, e una nave ospedale.

La prima giornata non ha dato luogo a episodi notevoli.

Poco prima di mezzogiorno del 10 settembre, una motonave sulla quale avevano preso imbarco soprattutto elementi siciliani, muovendo le macchine piano cercava di oltrepassare la diga per dirigersi al largo. Da terra i tedeschi l’hanno cannoneggiata. Da bordo è stato risposto con spari. Poi la motonave si è incendiata. Sono stati occupati tutti gli stabilimenti industriali, dove gli operai nel terzo giorno di occupazione non si sono ancora presentati al lavoro. Tutti i servizi pubblici, tranviari, automobilistici e marittimi per Lerici e Portovenere e per i paesi dell’entroterra sono stati sospesi. Le auto trovate a circolare sono state requisite.

[…] Il principe Aimone, prima dell’occupazione, aveva lasciato Lerici via mare”.

Il principe era Amedeo di Savoia, duca d’Aosta, ammiraglio. Nel febbraio 1942 fu posto al comando dell’ispettorato generale delle flottiglie MAS (Generalmas), con sede prima a Livorno e poi a Lerici. L’8 settembre partì per seguire Vittorio Emanuele III a Brindisi.

La testimonianza di Duilio Biaggini trova riscontro nel libro di Dino Grassi “Io sono un operaio. Memoria di un maestro d’ascia diventato sindacalista”, di cui ho appena curato la pubblicazione:

“Il 9 settembre sul tetto dei magazzini del molo principale del Cantiere, in una mattinata meravigliosa che la natura sembrava voler dispensare per consolazione o rendere meno triste il dramma che stavamo vivendo, potemmo vedere le ultime navi della flotta salpare per raggiungere – sapremo dopo – le basi dell’Italia liberata; dagli ormeggi della nostra darsena un paio di sommergibili in allestimento ma non ancora in condizioni di prendere il mare vengono portati in mezzo al golfo e lì affondati. Alla sera avevamo i tedeschi accampati un po’ ovunque; i nostri soldati allo sbando, le famiglie davano loro abiti per dismettere quelli militari”.

Tra le navi che lasciarono La Spezia quel 9 settembre 1943 – ne scriverò domenica prossima – c’era la corazzata Roma, che fu colpita da bombe lanciate da aerei tedeschi e affondò al largo dell’isola dell’Asinara. Oltre 1.200 marinai persero la vita.

