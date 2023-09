Como, Longo: “Non ricordo parate di Semper. Ma lo Spezia è forte e si riprenderà”

“Sono molto contento per la prestazione, abbiamo fatto un grandissimo primo tempo fatto di intensità, qualità nelle giocate, idee, precisione nel fraseggio che ci ha permesso di mettere in grande difficoltà lo Spezia e andare a riposo un vantaggio netto. Sappiamo come vanno queste partite, c’era rammarico perché potevamo raddoppiare e ci aspettavamo un ritorno dello Spezia ma la squadra ha retto anche nel secondo tempo. Abbiamo difeso con ordine, senza rischiare nulla. Non ricordo parate di Semper, c’è da fare i complimenti ai ragazzi”. Così, in conferenza stampa, il tecnico del Como Moreno Longo, che commenta con gioia il successo dei lombardi su uno Spezia ancora una volta molto negativo.

“Non ci aspettavamo lo Spezia a tre, però anche in questo siamo stati bravi a modificare qualcosa e a ritrovarlo nel campo. Lo Spezia non mi ha deluso. Sicuramente sono un’ottima squadra, ma non sono i nomi o il blasone a dire chi è la più forte del campionato, lo dice il campo. Lo Spezia è una squadra importante con un allenatore forte e giocatori importanti, ha tutte le carte in regola per riprendersi e iniziare un altro tipo di cammino. Il salto dopo una retrocessione non è mai facile, conosco le dinamiche, è un adattamento che va fatto e bisogna lavorare tanto nella testa dei giocatori. Lo Spezia è in buone mani, sono sicuro si riprenderà”, conclude l’allenatore comasco.

