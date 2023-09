Como, Longo sullo Spezia: “Hanno elementi da Serie A”

Occhio allo Spezia. È questo il diktat di Moreno Longo, che nella vigilia della sfida contro le Aquile tiene sull’attenti i suoi, che proprio come la squadra di Alvini hanno raccolto un punto in due partite. “Loro hanno tanti elementi che fino a poco tempo fa giocavano in Serie A”, spiega il tecnico del Como. “Ho visto la partita contro il Catanzaro e secondo me è stato un risultato bugiardo in quanto lo Spezia ha fatto un ottimo primo tempo, ha sbagliato un rigore che avrebbe legittimato il vantaggio e poi, come sempre può accadere, le partite cambiano in un attimo e nel secondo tempo, con anche molto vento a sfavore, ha subito una ripartenza e preso gol, poi un autogol e lì è normale che la partita poi cambia. Detto questo abbiamo un grandissimo rispetto per lo Spezia perché conosciamo le sue qualità”.

Ancora senza vittoria, il Como vuole tornare a vincere per rilanciarsi in lotta playoff, l’obiettivo della stagione: “La partita con lo Spezia non la vedo come un rischio ma come un’opportunità per fare una buona prestazione e portare a casa punti importanti”, conclude l’allenatore del Como.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com