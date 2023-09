Expo Valle Arroscia, l’assessore Scajola: “Manifestazione che si conferma vincente”

Liguria.“L’expo Valle Arroscia si conferma anche nella sua decima edizione una manifestazione riuscita. Tanti visitatori sotto i bellissimi portici di Pieve di Teco e una vetrina davvero unica per gli espositori che ho personalmente incontrato con grande piacere. Eventi come questo animano il nostro ricco entroterra e dimostrano come la sinergia tra Enti porti a grandi risultati turistici, ma anche economici per le tante aziende partecipanti che, per tre giorni, hanno potuto mettere in mostra le proprie eccellenze enogastronomiche e non solo”.

Queste le parole dell’assessore regionale Marco Scajola in visita questa mattina a Pieve di Teco all’Expo Valle Arroscia, manifestazione organizzata dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria con il supporto di Regione.

