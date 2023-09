Il traffico del controesodo inizia ad intensificarsi. Rallentamenti al nodo di Santo Stefano

Era previsto. Questa mattina code davanti a forni e negozi di pasta fresca per far provvista di pesto, trofie e l’immancabile focaccia che sono i souvenir più gettonati per chi lascia la Liguria poi la preparazione dei trolley e la scelta dell’ora migliore per tornare a casa. Ha sempre un che di malinconico l’ultimo bagno delle ferie perché si sa, soprattutto per chi non abita sul mare, che l’arrivederci con il mare sarà inevitabilmente fra molti mesi. Ad ogni modo il rientro, in treno e in auto, era iniziato col contagocce fin da ieri sera. Poi dal primo pomeriggio, partenza intelligente o meno, il flusso è via via aumentato. Si segnala traffico intenso già dalle 17.30 al nodo di Santo Stefano, sia sull’A12 in direzione Sud che all’allaccio con la A15. A determinare un traffico condizionato anche un veicolo in avaria sulla Parma-mare all’altezza di Pontremoli, soltanto l’ultimo di una lunga serie iniziata questa mattina.

