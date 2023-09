Genova. La Sampdoria Women continuerà a giocare in Serie A.

Dopo lo stop comunicato a luglio e la mobilitazione cittadina (e non solo) per salvare il calcio femminile su sponda blucerchiata, a mettere un punto finale alla vicenda è un comunicato ufficiale della società diramato in serata.

