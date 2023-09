Le pagelle: uno Spezia di una pochezza disarmante. Così non si va da nessuna parte

Dragowski 5 – Ma che gli è successo? La respinta che porta al gol decisivo di Barba è ancora una volta imprecisa, su un tiro di Cutrone che non sembra proprio imprendibile. Altro errore, in una partita che aveva cominciato bene chiudendo lo specchio a Gabrielloni in un uno contro uno dopo pochi istanti.

Gelashvili 5,5 – Esordire in questo momento, con un modulo nuovo e con una squadra completamente in difficoltà non è facile. Il georgiano non commette grossi errori ma evidenzia qualche difficoltà nel difendere con la linea così alta. Sempre costretto all’uno contro uno, non è facile. (Dal 46’ Elia 6 – Nemmeno il tempo di arrivare che scende in campo per provare ad invertire un trend che sembra segnato. È frizzante, guizzante, salta un paio di volte l’uomo e almeno prova a combinare qualcosa).



