Leivi: “Da Faber al Cielo”, presenti Dori Ghezzi e Luvi De Andrè col figlio

Penultimo appuntamento di “Notti tra le note”, rassegna musicale organizzata dal comune di Leivi per tutto l’appena concluso mese di agosto sui diversi sagrati delle chiese del paese. Questa sera il concerto, tenutosi presso la Chiesa di San Terenziano, è stato un omaggio al grandissimo Fabrizio De Andrè. “Da Faber al cielo”, il titolo dello spettacolo che ha visto due ospiti d’eccezione, Dori Ghezzi e Luisa Vittoria (Luvi) De Andrè, rispettivamente la vedova e la figlia del cantautore scomparso nel 1999.

“De Andrè è stato un poeta che ha saputo rappresentare il presente e il futuro, con fase di esuberanza alternate a quelle di amarezza. Anche fra cento anni si parlerà di lui. La presenza stasera di colei che ha condiviso con lui gioie e preoccupazioni, compreso il sequestro in Sardegna”, ha introdotto il sindaco, Vittorio Centanaro, lasciando la parola a Dori Ghezzi: “Gli anni passano, non sono più tante le occasioni per me di girare per l’Italia. Trovare questo posto è stato un po’ come trovare un tesoro nascosto. Sono contenta di essere tornata qui, e Fabrizio da venticinque anni è sempre con noi”. Insieme a Dori e Luvi, il giovanissimo figlio di quest’ultima, nipote di Faber.

» leggi tutto su www.levantenews.it