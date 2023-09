Nasce su IVG lo “Speciale Back On Course”, il box che dà visibilità ai corsi in provincia di Savona

Savona. Si chiama “Speciale Back On Course“, ed è la nuova iniziativa editoriale di IVG volta a dare visibilità alle associazioni e alle aziende che in provincia di Savona offrono corsi di formazione in ambito sportivo, artistico o culturale.

A partire da domani (lunedì 4 settembre) e fino al mese di ottobre vogliamo offrire una vetrina dedicata all’interno del nostro quotidiano. In home page sarà infatti visibile una nuova sezione dedicata ai corsi per adulti e ragazzi in partenza proprio dall’autunno. Lo Speciale raggrupperà le offerte formative che scelgono di farsi conoscere meglio dai potenziali clienti sul territorio: ad esempio attività sportive o corsi di lingue, musica, teatro, cucito, ceramica e tanto altro.

