Parole che uniscono e che dividono

Si diceva la settimana scorsa dei comunisti di Riomaggiore e del fatto che le parole a volte mutano significato nel tempo. Per questo possiamo essere tratti in inganno se le intendiamo secondo il nostro vocabolario e non secondo quello del tempo in cui sono usate. Così possono nascere fraintendimenti che a volte risultano anche clamorosi. È un argomento un po’ inusuale per la tematica di questa rubrica ma dopo tanto insistere sui caratteri di Sprugolandia mi è piaciuto prendermi una pausa uscendo fuori dal cliché. Promettendo di tornare al più presto sprugolino, continuo anche oggi in questa scelta per dire dei misunderstanding che non di rado sono provocati, più che dall’evoluzione del linguaggio, dalla nostra volontà di esprimerci in termini rarefatti: vogliamo suscitare stupore in chi legge o ascolta senza curarci se e quanto il messaggio che emaniamo è compreso.

È il tradimento della comunicazione, escludere l’altro dalla possibilità di entrare in relazione. L’emittente chiude il telefono in faccia al ricevente. Provo l’identica sensazione ogni volta che entro in una chiesa ortodossa che è ben diversa da quelle cui siamo abituati. Già una prima differenza la opera la pianta che è a croce greca, con i due bracci di uguale lunghezza. Ma quello che più colpisce è la presenza di una serie di immagini sacre poste di fronte all’altare che non servono tanto a raccogliervisi davanti quanto a impedire ai fedeli di accedere al Sacro: la serie di icone impedisce il contatto. È una vera e propria barriera divisoria che chiamano iconostasi, parola di origine greca che significa collocazione delle immagini.

