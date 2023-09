Piazza Matteotti non basta più per Alessandro Barbero e il suo pubblico

Almeno ottocento persone sotto la tensostruttura che ospita la maggior parte degli eventi del Festival della Mente, e altrettante assiepate all’esterno, nel cuore di Sarzana. Piazza Matteotti ormai non è più sufficiente per contenere tutto il pubblico di Alessandro Barbero, acclamato protagonista della manifestazione da diciassette edizioni consecutive e storico in grado di creare un’attesa degna di un divo della musica o del cinema. Con la prevendita della sua (inizialmente) unica lezione “1204: i crociati scoprono Costantinopoli” andata esaurita in pochi minuti, quest’anno la tradizionale caccia al biglietto e la richiesta di ulteriori disponibilità hanno raggiunto livelli tali da far pensare ad una nuova e più capiente soluzione logistica in vista delle prossima edizione. Magari proprio nella stessa piazza che anche in questi mesi estivi ha ospitato altri grandi eventi.

