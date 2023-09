Rapallo: rallentamenti e code dalle 16,25 fino all’innesto con la A-7

Era previsto. Stamattina code davanti ai negozi di pasta fresca per far provvista di pesto, ed eventualmente trofie che sono i souvenir più gettonati per chi lascia la Riviera; poi la preparazione dei trolley; l’ultimo bagno delle ferie e dopo un gustoso fritto misto si sale a malincuore in auto per far ritorno a casa e prepararsi a riprendere il lavoro. Il rientro, in treno e in auto, era iniziato col contagocce fin da ieri sera. Poi dal primo pomeriggio, partenza intelligente o meno, il flusso è via via aumentato.

Ma turisti in Riviera ne resteranno ancora tanti, a cui si aggiungerà l’esercito di quelli che preferiscono le ferie a settembre, un mese che in genere è fantastico. Da dedicare alla spiaggia, alla minicrociera in mare, ai sentieri, ai ristoranti non più affollati, godendosi serate a misura di stranieri. Se soleggiati, avremo ancora fine settimana affollati almeno fino ai alla celebrazione dei Santi e poi al ponte dell’Immacolata che introduce al Natale.

