Rezoaglio: bambino contro auto, in codice rosso con Drago al Gaslini

Alle 18.30 circa a Villanoce, frazione di Rezzoaglio in Val d’Aveto, si è verificato un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione non ufficiale, un bambino di circa sei anni sarebbe uscito di corsa da un portone senza guardare se sopraggiungevano mezzi. Sarebbe andato a sbattere con la testa e il volto contro un auto che transitava a bassa velocità. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Rezzoaglio. Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico. E’ intervenuto l’elicottero Drago dei vigili del fuoco, il cui medico ha visitato il bambino giudicato in codice rosso. Il paziente, accompagnato dalla mamma, è stato quindi trasferito in volo all’Istituto Gaslini per verificare anche attraverso gli esami, se ha riportato traumi e lesioni interne.

