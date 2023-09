Riecco i cantieri: dopo la pausa estiva da Borghetto a Noli ripartono i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza

Borghetto/Noli. L’estate volge ai titoli di coda (anche se le temperature non sono ancora d’accordo) e nel savonese ripartono alcuni cantieri rimasti in sospeso per agevolare la viabilità nel corso della stagione turistica.

Uno dei primi a ripartire dovrebbe essere quello di Borghetto Santo Spirito (rimosso il 16 giugno scorso), dove entro fine settembre riprenderanno i lavori sulla via Aurelia, in coincidenza di Capo Santo Spirito, per la realizzazione del nuovo tratto di passerella a sbalzo. Si tratta di un’opera da 800mila euro, ottenuti grazie agli oneri di urbanizzazione del Castello Borelli.

