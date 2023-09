Riforma dei porti, Rixi: “Nessuna privatizzazione, sì a una cabina di regia nazionale”

La portualità italiana si avvia verso una riforma, ma non ci sarà la rivoluzione temuta dal comparto negli ultimi giorni. La “privatizzazione” di cui ha parlato il vice premier Antonio Tajani non si farà e non è nemmeno mai stata nei pensieri dell’attuale governo che semmai pensa alla necessità di rispondere alle richieste di modifica della governance e a cogliere l’occasione per aggiornare gli strumenti di controllo del sistema della logistica nazionale. Anche perché lo scenario globale è in rapido e continuo mutamento. L’orizzonte per la portualità lo ha tracciato il vice ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi, nel corso dell’incontro sul futuro dei porti italiani che si è svolto ieri a Beverino nell’ambito della Festa dei patrioti organizzata dal coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia.

Dopo i saluti in apertura del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, che ha sostenuto la necessità di guardare ai porti in maniera integrata, il capogruppo dei meloniani in consiglio regionale Stefano Balleari ha introdotto i protagonisti della prima fase del dibattito.

Le ragioni della riforma sono state preannunciate dalla deputata di FdI Maria Grazia Frijia, che ha fatto riferimento all’attuale fase storica di cambiamento sotto il profilo dell’ambiente, della geopolitica e della normativa. “L’impostazione al lavoro che abbiamo scelto in commissione Trasporti alla Camera – è stata quella dell’ascolto di chi opera in questo campo e l’obiettivo è quello di consegnare al Paese un sistema portuale competitivo ed efficiente”.

Il senatore Gianni Berrino ha ricordato l’importanza del traffico passeggeri, la necessità di incrementare le linee ferroviarie e autostradali a servizio degli scali, soprattutto in Liguria, regione che esprime i più importanti rappresentanti del settore a livello economico, associativo e politico.

