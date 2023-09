Sagra del polpo, fiera, musica e visite alla Villa Romana: alle viste le celebrazioni della Madonna delle Grazie

Al via da martedì 5 settembre, la Festa patronale della Madonna delle Grazie che, con l’anticipazione al primo weekend di settembre della Sagra dell’Uva e del vino, chiude la lunghissima stagione delle sagre nel Golfo e, più in generale, nella provincia spezzina. Dal 7 al 10 settembre in funzione lo stand della “Sagra del Polpo 2023” e la tradizionale fiera nel borgo della Costa dei pirati. Nei giorni 8, 9, 10 settembre visita guidata alla Villa Romana del Varignano Vecchio: tutti i giorni dalle 10 alle 12, i giorni 7 e 8 anche dalle 15 alle 17, il giorno 10 chiusura dalle 14. (info al 0187790307).

(foto di repertorio)

