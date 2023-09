Sampdoria, Pirlo: “Bella reazione contro la Cremonese, sosta nel momento giusto”

Non sono arrivati i tre punti che avrebbero aggiustato la classifica, ma un punto che lenisce un po’ di ferite dopo le due sconfitte di fila in casa. In primis, la Sampdoria ha evitato l’effetto devastante di presentarsi allo stop delle nazionali con tre kappaò su tre. Poi, le ottime indicazioni da Stankovic, apparso rinato, e dall’autore del goal Pedrola. Nota dolente, la prestazione di La Gumina.

L’allenatore ha apprezzato la reazione a livello di partita nel complesso e quella al vantaggio dei grigiorossi. “Non era facile giocare in questo campo dopo due sconfitte – commenta Andrea Pirlo -. I ragazzi hanno avuto una buona reazione anche dopo lo svantaggio. Ripartiamo con più serenità dopo questo risultato. Nel primo tempo abbiamo perso tanti duelli mentre nella ripresa c’è stata una reazione e abbiamo sviluppato buone trame”.

