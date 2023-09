Serie A1, ecco le avversarie del Park Tennis Club

Genova. La Federazione Italiana Tennis e Padel ha reso noti i gironi e il calendario della prossima Serie A di tennis che scatterà domenica 18 ottobre. Il Park Tennis Club è stato inserito nel girone 1 insieme a Tc Crema, Tc Italia e Match Ball Siracusa.

Esordio in casa per i gialloblù contro il Tc Crema, poi trasferta a Siracusa e di nuvo in casa contro Tc Italia. Inizio del girone di ritorno sui campi in sintetico del Tc Crema, poi l’ultima in casa con Match Ball Siracusa e trasferta finale contro Tc Italia.

