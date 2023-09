Turismo: da gennaio a luglio più di 9 milioni di presenze (+5 per cento)

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Hanno già superato quota 9 milioni le presenze turistiche in Liguria da gennaio a luglio, per una crescita del 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2022. Secondo i dati dell’Osservatorio Turistico Regionale, le presenze hanno visto un’impennata soprattutto nella prima parte dell’anno, in particolare nel mese di gennaio, durante il quale si è registrato un +70% degli stranieri (pari a 47.928 presenze).

Per quanto riguarda i Paesi di provenienza, i dati dipingono il 2023 come l’anno del ritorno dei turisti internazionali. Numeri significativi quelli degli Usa: da gennaio giugno 2023 si è registrato un aumento degli arrivi del 44% rispetto allo stesso periodo del 2022. Elevati anche gli arrivi europei: britannici (oltre il 29%), tedeschi (+18,32%) e francesi (15,32 %).

