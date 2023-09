Voxonus Festival, il 5 settembre duo pianoforte-violoncello ad Albissola

Albissola Marina. Martedì 5 settembre alle 21.15 Voxonus Festival presenta ad Albissola Marina il concerto “Fuga dalla realtà… il Piano B” eseguito dal duo Bassi-Solinas (Hilary Bassi, pianoforte; Eugenio Solinas, violoncello). L’appuntamento è all’oratorio di San Giuseppe, come di consueto per il festival dell’Orchestra Sinfonica di Savona, che preannuncia l’ultima tappa in Riviera prima di spostarsi a Sassello, il 9 settembre, con il concerto dell’ensemble Voxonus “Vivaldi, che passione!” in occasione della Festa dell’Amaretto. Il concerto di martedì è realizzato, tra gli altri, con il sostengo e in collaborazione di Ministero della Cultura, Regione Liguria, Comune di Albissola Marina e Fondazione De Mari.

IL PROGRAMMA. Due tra i più giovani interpreti del Voxonus giocano con il simbolo della perfezione, il numero tre. La “Fuga” è intesa come fil rouge che collega tre capolavori dei tre più importanti compositori tedeschi Bach, Beethoven e Brahms (le celebri tre B, da cui l’ispirazione per il titolo). Un viaggio, anzi una fuga, nella storia della musica: un crescendo compositivo tra le generazioni ‘d’oro’, partendo dal padre della musica, Bach, che viene omaggiato dai due compatrioti con due fughe in perfetto stile barocco, ma con un linguaggio che proietta al futuro, al romanticismo e oltre.

