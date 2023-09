Acquario di Genova in festa per la nascita di un piccolo di pinguino di Magellano

Genova. Nuovo nato nella vasca dei pinguini dell’Acquario di Genova. Lo scorso 4 luglio, da un uovo deposto a metà maggio dalla coppia formata da Fiamma e Bigfoot, è nato un piccolo di pinguino di Magellano, che va ad aggiungersi agli altri ospiti della struttura. Le ultime nascite risalgono al luglio 2022, quando erano nati altri tre piccoli di Magellano e un Papua.

Papà Bifgoot era a sua volta nato all’Acquario, nel 2013, e insieme con mamma Fiamma si è alternato nella cova per tutto il periodo, dalla deposizione alla schiusa. Entrambi adesso provvedono a nutrire il piccolo rigurgitando direttamente nel suo becco alimenti pre-digeriti. Per sostenere i genitori in questo compito di nutrizione della prole, lo staff ciba mamma e papà quattro volte al giorno recandosi direttamente nei pressi del nido.

